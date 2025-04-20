Mast İzmir Boat Show 2025’Te 350’Den Fazla Tekne Sergilenecek

Türkiye’nin denizcilik alanındaki prestijli organizasyonlarından biri olan MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 23-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek. Fuarda 350’nin üzerinde yerli ve yabancı tekne, bot ve deniz aracı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İzmir'de denizcilik sektörüne fuar katkısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek MAST İzmir Boat Show, sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Fuar, dünyaca ünlü tekne markalarıyla birlikte yerli üreticileri ve aksesuar firmalarını buluşturacak.

Geçtiğimiz yıl 65 ülkeden 21 bin 850 kişiyi ağırlayan organizasyona, bu yıl daha fazla ziyaretçi bekleniyor. Fuar, sadece denizcilik sektörü profesyonellerini değil, yatırımcıları ve deniz tutkunlarını da Fuar İzmir’e çekecek.

350’den fazla tekne görücüye çıkacak

Bu yıl fuarda sergilenecek tekne sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 artış gösterdi. Fuarda motorlu ve motorsuz tekneler, botlar, deniz araçları ile birlikte tekne ekipmanları ve aksesuarları da yer alacak. MAST İzmir Boat Show, ihracat bağlantılarına, yeni iş birliklerine ve sektörel fikir alışverişlerine zemin hazırlayarak hem sektöre hem de İzmir ekonomisine değer katacak.

Türkiye'nin küresel denizcilikteki yeri güçleniyor

Dünya genelinde üretim kalitesiyle öne çıkan Türkiye, denizcilik sektöründe ilk üç üretici ülke arasında yer alıyor. İzmir’de düzenlenecek bu fuarla birlikte Türkiye’nin iş hacminin artması, yeni ihracat pazarlarının kazanılması hedefleniyor.

Fuar detayları ve ziyaret saatleri

MAST İzmir Boat Show, 23-27 Nisan 2025 tarihleri arasında 11.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Halka açık fuara giriş ücreti ise 300 TL olarak belirlendi.