Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Hemenler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya uçtu.

Mehmet B. idaresindeki 80 ACC 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet B. ve yolcu Fatoş B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.