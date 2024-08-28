Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye yarışmasında, ekran karşısına çıkan yarışmacıların ne kadar ücret aldığı ise izleyicilerin merak konusu oldu.

MasterChef Yarışmacıları Ücret Alıyor mu?

Survivor yarışmacılarının kazançlarıyla ilgili iddiaların gündeme gelmesiyle, MasterChef yarışmacılarının da ödeme alıp almadığı tartışılmaya başlandı. Survivor All Star döneminde, yarışmacıların haftalık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında kazanç elde ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler, MasterChef yarışmacılarına çevrildi.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, MasterChef yarışmacıları da haftalık ödeme alıyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığı için iddialar kesinlik kazanmamış durumda. Yine de sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, yarışmacıların haftalık 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen miktarlarda ücret aldığını öne sürüyor.

Tüm Yarışmacılar Aynı Ücreti mi Alıyor?

İddialara göre, MasterChef yarışmacılarının tamamına aynı miktarda ödeme yapılıyor. Ancak bu iddia da henüz doğrulanmadı. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı’nın daha önce Survivor için yaptığı açıklamalarda, programların maliyetlerinin yüksek olduğunu belirttiği biliniyor. Bu durum, MasterChef gibi uzun soluklu yarışma programlarında da yarışmacılara ödeme yapılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.