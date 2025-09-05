Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Sezer Dirican ile olan etkileşiminde, son dönemin fenomeni “Kadıköy Boğası” tarzını taklit edince stüdyoda kahkahalar yükseldi.

Sezer’in şaşkın ama keyifli tepkisi

Yarışma sırasında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan taklit karşısında Sezer Dirican önce şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak kısa sürede ortama uyum sağlayan yarışmacı, şefin bu esprili çıkışına keyifli bir şekilde karşılık verdi. Mehmet Yalçınkaya’nın performansı yarışmacılar arasında da büyük bir espri konusu oldu ve şef, taklit sonrası “Anlayan anladı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Ekrana yansıyan bu anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İzleyiciler, hem Mehmet Yalçınkaya’nın spontane taklidini hem de Sezer’in verdiği tepkileri konuştu. MasterChef Türkiye’de mutfakta yaşanan bu eğlenceli an, “Kadıköy Boğası” fenomeninin televizyona taşınmasıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde benzer sürpriz anların yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu oldu.