Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla yaşamaya devam ediyor. Bu sabah saat 10.52’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi ve yerin yaklaşık 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgedeki artçı sarsıntılar, halkın tedirginliğini artırıyor.

Halk hâlâ tedirgin

10 Ağustos’taki büyük depremin ardından Sındırgı’da çok sayıda vatandaş evlerine giremiyor. Güvenlik gerekçesiyle çadırlarda ve araçlarda kalan insanlar, artçıların devam etmesinden endişe duyuyor.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, artçı depremlerin bir süre daha sürebileceğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye etti. AFAD ise olası riskler için resmî uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.