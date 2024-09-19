Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı. FIFA'nın her ay düzenli olarak açıkladığı sıralamada, Arjantin 1889,02 puanla zirvedeki yerini korurken, ilk 15 sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

Sıralamada Fransa, İspanya, İngiltere ve Brezilya gibi futbol devleri de üst sıralardaki yerlerini muhafaza etti. FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.

FIFA Dünya Sıralamasındaki İlk 10 Takım:

Arjantin (1889,02 puan) Fransa (1851,92 puan) İspanya (1836,42 puan) İngiltere (1817,28 puan) Brezilya (1772,02 puan) Belçika (1768,14 puan) Hollanda (1759,95 puan) Portekiz (1752,14 puan) Kolombiya (1738,72 puan) İtalya (1726,31 puan)