Matthew Perry'nin geçen yıl aşırı doz ketamin nedeniyle ölümüne ilişkin, aralarında Perry'nin asistanı ve iki doktorun bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Üç kurumun ortak yürüttüğü soruşturma, Perry'nin nasıl bu kadar yüksek miktarda ketamin aldığını araştırıyor.

Gözaltılar ve suçlamalar

Savcılık, Perry'nin bağımlılığına rağmen doktorların ve yasadışı dağıtıcıların onu ölümcül bir şekilde tehlikeye attığını iddia ediyor. Doktor Salvador Plasencia'nın Perry'nin çaresizliğinden faydalanarak büyük miktarlarda ketamin temin ettiği belirtiliyor. Ayrıca, "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen Jasveen Sangha'nın Perry'ye ölümcül dozları sağladığı iddia ediliyor.

Hapis cezaları ve duruşmalar

Sanıkların hapis cezaları arasında Chavez için 10 yıl, Iwamasa için 15 yıl ve Fleming için 25 yıl öngörülüyor. Sangha ömür boyu hapis cezası alabilirken, Plasencia'nın cezası 120 yıla kadar çıkabilir. Duruşmalar ekim ayında başlayacak.

Mahkeme kararları ve savunmalar

Sangha'nın kefaletsiz tutulmasına karar verilirken, Plasencia 100.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Plasencia'nın savunması, kendisinin bağımlı hastaları tedavi etmeye devam etmesi gerektiğini savunsa da, yargıç bu argümana katılmadı. Ekim ayında yapılacak duruşmalarda sanıkların ifadelerine başvurulacak ve dava süreci devam edecek.