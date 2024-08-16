Geçtiğimiz yıl kasım ayında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve bahis kanunlarına muhalefet suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın davasında büyük bir gelişme yaşandı.
Davanın seyri değişebilir
X plarformunda haberci İhsan Yalçın Polatlar davasındaki büyük gelişmeyi paylaştı.
Duruşmanın görülmesine az kalan bir zamanda davanın seyrini değiştirecek olay yaşandı. Gizli tanıık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi.
Mektuptaki detaylar geliyor...
Editör: Sedef Didem Ezme