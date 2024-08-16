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Dizi sahnesi gerçek oldu! "Sıfır Bir" dizi oyuncusu sırtından vuruldu

Dizi sahnesi gerçek oldu! "Sıfır Bir" dizi oyuncusu sırtından vuruldu

Duruşmanın görülmesine az kalan bir zamanda davanın seyrini değiştirecek olay yaşandı. Gizli tanıık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve bahis kanunlarına muhalefet suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat 'ın dava sında büyük bir gelişme yaşandı.

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