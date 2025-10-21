İstanbul Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar günü geldi. 6. duruşmada mahkeme heyetinin hükmünü açıklaması bekleniyor.

Son duruşmada savcı, iki sanığın "çocuğun kasten öldürülmesi", diğer iki sanığın ise "cinayete yardım" suçlarından en üst sınırdan ceza almasını talep etti.

Savcı ayrıca, “takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın” talebinde bulundu.

İstanbul 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5. celsede iki sanık ifade verdi.

Yeni eklenen sanıklardan birinin avukatı, müvekkilinin çocukluk dönemine ait “engelli raporu”nu dosyaya sundu. Raporda dikkat dağınıklığı ve konuşma güçlüğü gibi detayların yer alması tepkilere yol açtı.

Mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı bugüne ertelemişti.

Sanıklardan mektup: “Aslanlar gibi yatar çıkarız”

Bu süreçte sanıklardan B.B.’nin, tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup gündeme geldi.

Mektupta, “Yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın.” ifadeleri dikkat çekti.

Mektubun devamında sanığın, “Canını sıkma, bir seneye çıkarsın. Altı-yedi ay daha dayan, seviyorum seni.” sözleri yer aldı.

Tahliye olan sanık arkadaşlarının ise, “Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar.” şeklinde konuştuğu bildirildi.

Türkiye'nin aylardır gündeminde yer alan olay 24 Ocak 2025’te Kadıköy Salı Pazarı’nda yaşandı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, sanık B.B. Minguzzi’yi beş yerinden bıçakladı, U.B. ise tekmeledi.

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.