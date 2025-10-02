A101, 9 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. Bu hafta kataloğun öne çıkan ürünü, evde pratik kahve keyfi sunan tam otomatik kahve makinesi oldu.
Kataloğun öne çıkan ürünü
Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A101, Aldın Aldın 9 Ekim kataloğunda tam otomatik kahve makinesini indirimli fiyatıyla satışa sunuyor.
Diğer fırsatlar
Kataloğun tamamında ev ihtiyaçları, elektronik ürünler ve market ürünlerinde çeşitli indirimler yer alıyor. A101, güncel kataloglarını web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de takipçilere sunuyor.
İşte A101 9 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğu
Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 16.999 TL
Fobem 43' FHD Android Led Tv 8.499 TL
Onvo 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL
Onvo 55' Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL
Revolt RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
- Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 7.999 TL
Homend Stand Mikser 4.499 TL
Arzum Starry El Blender Seti 1.799 TL
English Home Şarjlı Dikey Süpürge 4.199 TL
Pierre Cardin İyonik Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 449 TL
Onvo Erkek Kişisel Bakım Seti 999 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 299 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL
Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 1.399 TL
Onvo Otomatik Kahve Makinesi 14.999 TL
Onvo Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL
Bebek Nevresim Takımı 379 TL
Bebek Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf 99,50 TL
Elegans Çift Katlı Anne Bebek Çanta 649 TL
Çok Amaçlı Pamuklu Bez Çanta 89,50 TL
Pierre Cardin İzotermik Çanta 289 TL
Piranha Bebek IP Kamera 999 TL
Kız / Erkek Bebek Takım 199 TL
Bebek Beyaz Kısa Kollu Body 65 TL
Kız / Erkek Çocuk Sweatshirt 2'li 199 TL
Bebek Kapüşonlu Çıtçıtlı Sweat 149 TL
Güral Porselen Mama Tabak Seti 2'li 229 TL
Kase Seti 4'lü 229 TL
3 Bölmeli Toz Mama Kabı 49,50 TL
Mama Kavanozu 29,50 TL
Bebek Güvenlik Ürünleri 35 TL
Oyuncak İkili Kaya Davul Set 439 TL
Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL
Oyuncak Plastik Çıngıraklı Top 99,50 TL
Oyuncak Işıklı Hayvanlı Piyano 219 TL
Oyuncak Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 209 TL
Kaplumbağa Lazımlık 299 TL
Oyuncak Dönen Kule 349 TL
Led Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 699 TL
Emaye Kek ve Tart Kalıbı 99,50 TL
Paşabahçe Karaman Kase 6'lı 139 TL
Dondurma / Tatlı Kasesi 29,50 TL
Hascevher Metal Sosluk Tava 289 TL
Cem Döküm Sahan 299 TL
Rakle Bambu Kapaklı Baharatlık 99,50 TL
Figürlü Saklama Kabı 4'lü 49,50 TL
Çok Amaçlı Saklama Kabı 139 TL
Muz Saklama Kabı 20 TL
Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 199 TL
Mutfak Rendesi 39,50 TL
Salata Kurutucu 199 TL
5 Parça Salata Seti 149 TL
Standlı Kesim Panosu 3'lü 249 TL
Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı Seti 3'lü 149 TL
8 Parça Poşet Klipsi 25 TL
Kavanoz Seti 3'lü 99,50 TL
Renkli Pipetli Kulplu Bardak 2'li 169 TL
2 Katlı Lunch Box 149 TL
Saklama Kabı 6'lı 149 TL
Plastik Askı 5'li 69,50 TL
Çikolata ve Bisküvi Saklama Kabı 49,50 TL
İlaç Kutusu 20 TL
Ahşap Saplı Metal Tepsi 149 TL
Dekoratif Duvar Saati 229 TL
Şeffaf Maşrapa 20 TL
Katlanır Küvet 499 TL
Bebek Banyo Oturağı 299 TL
2 Katlı Bebek Basamak 149 TL
Çocuk Klozet Adaptörü 69,50 TL
Mama Sandalyesi 599 TL
Küçük Çocuk Koltuğu 129 TL
Bebek Askısı 6'lı 49,50 TL
Elastik Taşıma Sepeti 179 TL
Kutulu Lastik Toka 59,50 TL
Figürlü Lastik ve Mandal Toka 29,50 TL
Çok Amaçlı Saklama Kutusu 39,50 TL
Çok Amaçlı Saklama Kabı 49,50 TL