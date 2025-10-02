Selahattin Demirtaş için tahliye sinyali verildi

Tam otomatik kahve makinesi çok ucuza geliyor! 9 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu

Çok Amaçlı Saklama Kabı 49,50 TL

Çok Amaçlı Saklama Kutusu 39,50 TL

Figürlü Lastik ve Mandal Toka 29,50 TL

Çikolata ve Bisküvi Saklama Kabı 49,50 TL

Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 199 TL

Çok Amaçlı Saklama Kabı 139 TL

Emaye Kek ve Tart Kalıbı 99,50 TL

Çok Amaçlı Pamuklu Bez Çanta 89,50 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

Kataloğun tamamında ev ihtiyaçları, elektronik ürünler ve market ürünlerinde çeşitli indirimler yer alıyor. A101, güncel kataloglarını web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de takipçilere sunuyor.

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A101 , Aldın Aldın 9 Ekim kataloğunda tam otomatik kahve makinesini indirimli fiyatıyla satışa sunuyor.

A101, 9 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. Bu hafta kataloğun öne çıkan ürünü, evde pratik kahve keyfi sunan tam otomatik kahve makinesi oldu.

