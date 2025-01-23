Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bir süredir magazin gündeminin merkezinde. Özellikle eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci ve sonrasındaki ilişki durumu, sürekli olarak manşetlerde yer aldı. Ancak son günlerde Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez ile olan mutlu ilişkisi, futbol dünyasının ve magazin camiasının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Icardi ve Nara’nın çalkantılı ilişkisi

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği, aralarındaki skandal mesajlar ve iddialarla sıkça gündeme geldi. Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkileri, nihayetinde boşanma kararı ile noktalandı. Wanda Nara'nın barışma teklifine rağmen, ünlü futbolcu bu teklifi reddederek yeni bir sayfa açma kararı aldı. Boşanma sürecinin ardından Icardi'nin, Arjantinli oyuncu China Suarez ile bir ilişkiye başlaması da, tabii ki büyük bir dikkatle takip edildi.

Yeni aşk: China Suarez ile mutlu bir birliktelik

Icardi, yeni ilişkisini sosyal medyada sık sık paylaşıyor ve sevgilisi China Suarez ile tatillerinden, günlük yaşamından pozlar paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde çift, romantik bir tatilden "Rüya gibi gün batımı" notu ile paylaştıkları fotoğrafla yeniden gündemde yer aldı. Bu paylaşımlar, Icardi'nin eski eşi Nara’yı kıskandırmak için yaptığı iddialarını da beraberinde getirdi. Arjantin basını, Icardi’nin Wanda Nara’yı kıskandırmak amacıyla bu paylaşımları sıkça yaptığına dair haberler yayımladı.

Barıştılar mı?

Icardi ve Nara'nın boşanmasının ardından, ikilinin tekrar barışacağı yönünde iddialar da zaman zaman gündeme gelmişti. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve görülen bazı kareler, çiftin ilişkisini yeniden gözden geçirebileceği yorumlarına yol açtı. Ancak, Icardi'nin China Suarez ile olan ilişkisi ve bu paylaşımlar, barışma iddialarını yalanlar nitelikte.

Mauro Icardi, sık sık sevgilisi China Suarez ile dünyayı dolaşıyor. Her fırsatta birlikte gittikleri tatillerden, katıldıkları etkinliklerden fotoğraflar paylaşan ünlü çift, sosyal medya üzerinden aşklarını sergilemeyi ihmal etmiyor. Icardi'nin, sevgilisi ile paylaştığı her poz, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.