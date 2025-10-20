Karşıyaka’nın simgesi haline gelen Bostanlı Pazarı’nın işletme hakkının özel bir firmaya devredilmesi planı, pazarcı esnafının tepkisine yol açtı. Esnaf, Karşıyaka Belediyesi önünde eylem gerçekleştirdi.

Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan pazarcılar, başkana ve belediye şirketi Kent A.Ş.’ye tepki gösterdi. İzmir Pazarcılar Odası ve Derneği tarafından organize edilen eylemde, esnaf haklarını korumak için tepkilerini dile getirdi.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, belediyeye bağlı Kent A.Ş.’nin Bostanlı Pazarı’ndaki tezgâhları “Tekstil Fuarı” adı altında satışa çıkardığını öne sürdü. Acar, “Konak’taki bir hukuk bürosu aracılığıyla randevulu tezgâh satışı yapılıyor, her bir tezgâh için 800 bin TL talep ediliyor” dedi.

Dernek, satış sürecinin yasal dayanağı olmadığını belirtti. Acar, “Ne belediye meclis kararı var ne encümen onayı ne de ilgili komisyonlardan onay. İşlem hem hukuka hem kamu vicdanına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Esnafa, ödemelerini yapmamaları halinde tezgâhların başkalarına devredileceği bildirildiği iddia edildi. Dernek, “Pazarcı sicil kaydı olmayan kişilere yer verilecek. Bu durum bin 300 aileyi mağdur eder” uyarısında bulundu.

İzmir Pazarcılar Derneği, Karşıyaka Belediyesi ve Kent A.Ş.’den satış ve tahsis belgelerinin kamuya açıklanmasını talep etti. Dernek, yasal süreç tamamlanmadan yapılan işlemin durdurulması gerektiğini vurguladı.