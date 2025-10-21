İzmir’in Selçuk ilçesinde geçen yıl çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden

Sinem Melisa Akcan (28), “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ceza almadı.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın “olayı öngörmediği” gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Olayın geçmişi

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde, 11 Kasım 2023’te çıkan yangında,

Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri (4) ve Fadime Nefes (5) Akcan kardeşler hayatını kaybetmişti.

Anne Melisa Akcan, o sırada hurda toplamaya gittiğini, çocuklarını evde bıraktığını belirtmişti.

Yangının, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı tespit edilmişti.

Cenazeler, Acarlar Mezarlığı’nda yan yana toprağa verilmişti.

Yargılama süreci

Hazırlanan iddianamede, Akcan’ın çocuklarını uyutup evden ayrıldığı, sobanın devrilmesi ihtimalini “öngörebileceği” belirtildi.

Ancak, annenin çocuklarına bakmak için çalışmak zorunda olduğu, bilinçli bir kusurunun bulunmadığı savunuldu.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Akcan, gözyaşları içinde şunları söyledi:

“Çocuklarımın üşümemesi için sobayı açtım. Evden çıkmasaydım, eve yiyecek getiremezdim. Onları çok seviyordum. Kesinlikle kötü bir niyetim yoktu.”

Karar

Mahkeme heyeti, sanığın bilinçli taksirle hareket etmediğine kanaat getirdi.

Akcan’ın “çocuklarının ölümü nedeniyle derin üzüntü duyduğu” belirtilerek,

ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Ayrıca, sanık hakkındaki adli kontrol hükümleri de kaldırıldı.

Baba şikayetçi olmadı

Cezaevinde bulunan baba Hasan Akcan, SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada eşi için,

“Eşim kötü niyetle davranmadı, çocuklara bakmak için elinden geleni yaptı. Şikayetçi değilim.” dedi.

Anne’nin Son Sözü

Mahkeme kararının ardından konuşan Akcan,