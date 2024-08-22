Maximum Gençlik Festivali, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 16:00'da İzmir'de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek. Gençlerin büyük bir heyecanla beklediği festival, şehrin kültürel takviminde önemli bir yer tutuyor.

Festival, geniş bir etkinlik yelpazesi sunarak gençlere müzik, eğlence ve sosyal etkileşim fırsatları sunacak. Konserde, popüler müzik gruplarının ve sanatçıların performanslarıyla dolu enerjik bir program yer alacak. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmaları, eğlenceli yarışmalar ve sürpriz etkinlikler de festival kapsamında gençleri bekliyor.