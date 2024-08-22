David Attenborough gibi tanınmış kişiler, insan evriminin sona erdiğini iddia etmiş olsa da, bilim insanları bu görüşe karşı çıkıyor. İngiltere’deki Anglia Ruskin Üniversitesi’nden antropolog Jason Hodgson, "İnsanlar elbette hâlâ evrimleşiyor" diyerek, evrimin bir süreç olduğunu ve insan popülasyonunda da devam ettiğini belirtiyor.

Evrim, genetik mutasyonların ve doğal seçilimin etkisiyle, bir popülasyondaki gen varyantlarının zamanla değişmesi olarak tanımlanır. Her insan ortalama 70 yeni genetik mutasyonla doğar ve bu mutasyonlar, zamanla popülasyonda yayılabilir. Bunun yanı sıra, kültürel faktörler de evrim sürecini etkiler. Yale Üniversitesi'nden Stephen Stearns, evrimin diğer canlı popülasyonlarında olduğu gibi insanlarda da devam ettiğini vurguluyor.

Araştırmalar, modern dünyada bile evrimin izlerini taşıyan örnekler sunuyor. Örneğin, Madagaskar’da sıtmaya karşı artan direnç, insan popülasyonunda evrimin hâlâ etkin olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, laktaz direnci gibi genetik özellikler de son bin yıl içinde hızla artmıştır.

Evrimin gelecekte insanları nasıl şekillendireceği ise belirsizdir. Wisconsin Üniversitesi'nden John Hawks, "Genetiğimizin değişmeye devam edeceğini düşünüyorum, ancak bu değişimlerin nasıl olacağını tahmin etmek zor" diyerek evrimin öngörülemezliğine dikkat çekiyor.