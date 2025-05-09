Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına ve finans kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturmada, Maydonoz Döner zincirine ait şubelerin örgütü finanse ettiği tespit edildi. Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 23 kişi yakalandı.

MASAK raporuyla deşifre oldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan teknik ve mali incelemelerde, Maydonoz Döner zincirinin franchise sistemiyle faaliyet yürüttüğü ve bu sistemin örgütsel bir yapıya dayandığı tespit edildi. Soruşturmaya göre şirket, FETÖ nedeniyle işlem görmüş kişilere, örgüt içi referansla gayri resmi ortaklıklar vererek bu kişileri zincire dahil etti.

RTB (Referans Temelli Büyüme) adı verilen bu sistemin, resmi belgeler olmaksızın yürütüldüğü ve tüm finansal süreçlerin örgüt lehine organize edildiği belirlendi.

Himmet, para transferi ve bayiliklerle finans ağı kuruldu

KOM ekiplerinin çalışmasında; döner zincirine ait bazı şubelerin, FETÖ iltisaklı kişilere istihdam sağladığı, bu şubeler üzerinden örgüte "himmet" toplandığı ve gayri resmi ortakların hisse satışlarıyla elde edilen paraların, örgüt iltisaklı esnaf aracılığıyla gizli şekilde aktarıldığı tespit edildi.

Ayrıca zincirin yurt dışına verdiği yeni bayiliklerle hem büyümeyi sürdürdüğü hem de döviz transferini kolaylaştırdığı belirlendi. MASAK, paraların yurt dışından "ürün alımı" gibi faturalandırılarak örgüt üyelerine aktarıldığını ortaya koydu.

Toplantılar, talimatlar ve manevi baskı

Soruşturmada, bayilerde örgütsel toplantılar düzenlendiği, bazı kişilere "kazanılan paraların örgütle bağlantılı şahıslara dağıtılması" yönünde talimat verildiği belirtildi. Örgütten ayrılmak isteyen ortaklara ise şirketin "manevi bir misyona sahip olduğu" baskısı yapıldığı kaydedildi.

Delil niteliğinde belgeler ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa'da yapılan baskınlarda 23 şüpheli yakalandı. Aramalarda 3 adet F serili 1 ABD doları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve 80 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 kişiden 9'u emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kadın ve 14 kişi sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.