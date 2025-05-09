Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, şal kullanarak çektiği videoda sarf ettiği ifadeler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan yargılanmasını talep etti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Övüç’ün sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda kullandığı ifadelerin “toplumun bir kesimini diğerine karşı kin ve düşmanlığa yöneltebilecek nitelikte” olduğu belirtildi.

İddianamede, söz konusu ifadelerin aynı zamanda ayrımcılık içeren ve nefret söylemi barındırdığı, videonun çok sayıda sosyal medya hesabı ve grup tarafından paylaşılarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı kaydedildi.

Övüç: “Şaka amaçlı yaptım, suçlamayı kabul etmiyorum”

Şüpheli Murat Övüç’ün savunmasına da yer verilen iddianamede, Övüç’ün videoyu uçakta çektiği, omzundaki şalı başına örterek “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” dediği ve bunu şaka amacıyla yaptığını söylediği belirtildi.

İfadesinde inançlı bir aileden geldiğini söyleyen Övüç, videonun amacının eğlence olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, şüpheli Murat Övüç’ün Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Övüç’ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.