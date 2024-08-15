Maymun Çiçeği virüsünün dünya genelinde yarattığı endişe, Türkiye’de de yoğun bir şekilde hissediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DSÖ’nün son açıklamalarının ardından ilk kez tgrthaber.com’a konuştu ve Türkiye’de maymun çiçeği virüsünün mevcut olabileceğine dair uyarılarda bulundu. Ceyhan, yeni bir pandeminin kapıda olduğunu ve bu konuda Türkiye’nin hazırlık yapması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'de yok diyemeyiz"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de tespit edilmediğini ancak bunun virüsün ülkemizde olmadığı anlamına gelmediğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarda virüsün henüz tespit edilmediği belirtilmiş olsa da, Ceyhan, Türkiye’ye gelen ve giden uçaklar nedeniyle virüsün var olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ayrıca, virüsün belirtilerinin su çiçeği veya sivrisinek ısırmasıyla karıştırılabileceğini belirtti.

Ceyhan, "Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya değinerek. Bakanlık Türkiye'de henüz tespit edilmedi. Bu demek değil virüs Türkiye'de yok. Henüz tespit edilmedi. Türkiye'de mutlaka maymun çiçeği virüsü vardır ya da yolcularda mevcuttu. Çünkü her gün Afrika'ya uçaklar inip kalkıyor. Temasla bulaşan bir virüs olduğundan henüz tespit edilmemiştir. Ayrıca şöyle bir sorun var. Kaşıntı ve kabartı olan belirtiler diğer su çiçeği ya da sivrisinek ısırmasıyla karıştırılıyor. Bu yüzden belirtileri gösterenler ilk etapta uzmana başvurmuyor" dedi.

Pandemi uyarısı

Ceyhan, Türkiye’de maymun çiçeği virüsü konusunda aktif bir çalışma yürütülmediğini ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. Virüsün yayılmasını önlemek için hızla ekiplerin kurulması gerektiğini belirten Ceyhan, yakın zamanda bir pandemi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Ceyhan, vatandaşları temas ve toplu alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün önlenmesinin zor olduğunu ve virüsün aşısının ABD’de mevcut olduğunu belirtti. Virüsün belirtilerinin çiçek hastalığına benzediğini ancak su çiçeği gibi sıvı dolu baloncuklar oluşturduğunu ifade etti. Ölüm oranının %4 kadar yüksek olduğunu ve virüsün temas yoluyla bulaştığını açıkladı.