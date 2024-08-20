İsveç, Pakistan ve Filipinler gibi ülkelerde yayılmaya devam eden virüs, DSÖ tarafından küresel bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi. Peki, bu virüsle mücadelede hangi şirketler öne çıkıyor?

Mpox, ateş, ağrılar ve irin dolu yaralarla kendini gösteren bir virüstür. İki ana tipe ayrılır: Clade I ve Clade II. Clade I, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde büyük bir salgına yol açmışken, Clade II varyantı 2022'de dünya genelinde yaklaşık 100.000 vakaya neden olmuştu. Yeni varyantların, virüsün daha kolay yayıldığı görülüyor.

Maymun çiçeği hangi şirketleri etkiliyor?

Pandemi döneminde hastalıkla mücadelede başarılı olan şirketler, Mpox ile mücadelede de önemli bir rol oynuyor. İşte ön planda olan bazı şirketler:

Bavarian Nordic : Danimarkalı biyoteknoloji şirketi, Mpox için onaylı tek aşıyı üretiyor. Aşının talebi artarken, şirketin hisseleri son beş gün içinde %48'den fazla değer kazandı.

Co-Diagnostics : Mpox için test üreticisi olan şirketin hisseleri, salgının artmasıyla birlikte yükseldi.

Tonix Pharmaceuticals, Virax Biolabs ve GeoVax : Mpox ve benzeri hastalıklar için aşılar ve tedaviler geliştiren bu biyoteknoloji firmaları, piyasa öncesi işlemlerinde %50’den fazla artış gösterdi.

Applied DNA Sciences : Genetik testler ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren bu şirket, Mpox testi ile önemli bir yükseliş yaşadı.

Siga Technologies: Tecovirimat TPOXX ilacı ile Mpox hastalarını daha hızlı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Türkiye'deki gelişmeler

Türkiye'de henüz tespit edilen Mpox vakası bulunmuyor, ancak gelişmeler yakından takip ediliyor:

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM) : Maymun çiçeği virüsü ile ilgili çalışmalar başlatma kararı aldı.

RTA Lab (RTALB) : Son haftalarda %46’nın üzerinde bir yükseliş gösterdi.

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji (ANGEN) : Hızlı test kitleri ve medikal tanı cihazları üreticisi olarak son bir haftada %40’ın üzerinde bir artış kaydetti.

Koza Polyester (KOPOL): Hijyen ve medikal ürünlerde kullanılan polyester elyaf üretimini artırmayı planlıyor.

Mpox ile mücadelede bu şirketler, potansiyel bir pandemiye karşı hazırlıklı olmanın önemini gözler önüne seriyor. Gelişmeleri dikkatle takip etmek, hem sağlık hem de yatırım açısından kritik olabilir.