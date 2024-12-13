Dünyanın en tanınmış taşınabilir içecek markalarından biri olan Stanley, seyahat termoslarındaki bir arıza nedeniyle büyük bir geri çağırma operasyonuna başladı. 2.6 milyondan fazla ürünün geri çağrılması, markanın güvenlik önlemleri ve müşteri memnuniyeti adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Stanley, sıcak ve soğuk içecekler için ürettiği termoslarla dünya çapında bilinen bir marka. Ancak son yapılan açıklamada, özellikle popüler "Trigger Action" ve diğer seyahat termoslarının kapak yapısında ciddi bir arıza olduğu bildirildi.

Termosların kapağının, kullanım sırasında ısı ve basınç etkisiyle gevşeyerek beklenmedik bir şekilde açıldığı ve bu durumun bazı kullanıcıların yaralanmalarına yol açtığı belirtildi. Stanley, 91 şikâyet aldığını ve bu şikâyetlerden 16’sının ABD’den geldiğini açıkladı.

Kullanıcılar için risk oluştu: Yanık yaraları ve diğer kazalar

Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC), termoslardaki arızanın potansiyel tehlikeleri konusunda uyarı yaptı. Gelen şikayetlere göre, kapağın gevşemesi nedeniyle yaşanan kazalar, 38 kişinin yanık yarası almasına neden oldu. Bu kişilerden 11’i tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yaralandı. Bu durumu, termosları kullanan herkes için bir güvenlik tehdidi olarak tanımlayan CPSC, Stanley'in hızlı bir şekilde geri çağırma kararını almasını olumlu karşıladı.

Stanley'nin geri çağırma programı: Modeller ve seri numaraları

Stanley, sorunlu ürünleri kullanan tüketicilerin geri çağırma programına dâhil olmalarını ve bu ürünleri kullanmamalarını şiddetle tavsiye etti. Şirket, arızalı termos kapaklarını güvenli tasarımlar ile değiştireceğini duyurdu.

Tüketiciler, Stanley’in resmi web sitesi ve müşteri hizmetleri aracılığıyla daha fazla bilgi alabilecek.

Stanley, geri çağırma kapsamındaki termos modellerini ve seri numaralarını resmi olarak yayımladı. Tüketiciler, sahip oldukları termosların geri çağırılan ürünler arasında olup olmadığını kontrol edebilirler.