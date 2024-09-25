Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında oynanan Alaves maçında sakatlanan Kylian Mbappe hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulübün duyurusuna göre, Fransız futbolcu bu sabah geçirdiği sağlık kontrolünde sol bacak biceps femoris kasında sakatlık tespit edildi.

İspanyol kulübü, sakatlığın ciddiyeti ve iyileşme süresi hakkında kesin bir süre vermekten kaçınsa da, İspanyol basınında yer alan haberlerde Mbappe'nin hafta sonu oynanacak Atletico Madrid derbisinde forma giyemeyeceği ve sahalara dönüşünün yaklaşık 3 hafta süreceği belirtiliyor.

Alaves ile oynanan karşılaşmada 80. dakikada sakatlanan Mbappe, takımının 3-2 kazandığı maçta oyun dışı kalmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, sakatlık sonrası Mbappe'nin yerine Arda Güler'i sahaya sürdü.