“Hızlı ve Öfkeli” serisinin unutulmaz yıldızı Paul Walker’ın kızı Meadow Walker, son haliyle sosyal medya ve magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Paul Walker, 2013 yılında geçirdiği trajik bir kazada hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun kızı Meadow Walker, babasının ölümünden sonra büyüdü ve modellik kariyerine adım attı.

Göz dolduran değişim

26 yaşındaki Meadow Walker, sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle paylaşımlar yapıyor ve iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 4 milyon takipçisi bulunan Meadow’un, değişimi ise görenleri şaşırtıyor.

Paul Walker’ın kızı Meadow, babasının adını yaşatmak adına deniz bilimlerine hizmet amaçlayan bir vakıf kurmuştu. 2021’de Louis Thornton Allan ile evlenen Meadow, 2024’te ise ayrılık kararı almıştı.