Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı amaçlayan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Uraloğlu, düzenlemenin Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirtti. Bakan, düzenlemenin tamamlanma tarihini de açıkladı.

Çocukların eğitimi ve gelişimi ön planda

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasının sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde tartışılan bir konu olduğunu ifade etti. Dünyada genellikle 13 ve 16 yaş arası sınırlamalar üzerinde durulurken, Türkiye'nin odak noktasının 16 yaş olduğunu söyledi. Uraloğlu, bu yaş grubundaki çocukların eğitime ve kişisel gelişime daha fazla odaklanabilmesi için sosyal medya kullanımının denetim altına alınmasının gerektiğini belirtti.

Çocukları koruma amacıyla çalışmalar sürdürülüyor

Uraloğlu, düzenlemenin çocukları sosyal medya tehlikelerinden koruma amacı taşıdığını vurguladı. 16 yaş altındaki çocukların daha sağlıklı bir gelişim için sosyal medyadan uzak durmalarının ön görüldüğünü belirten Uraloğlu, bu düzenlemenin yıl sonunda tamamlanacağına dair müjdeyi verdi. Bakan, "16 yaşın üzerindeki çocuklarımızın sosyal medya erişimini serbest bırakmak istiyoruz, ancak bu düzenleme çocuklarımızı koruma refleksiyle yapılacak," dedi.

Yeni düzenleme hızla tamamlanacak

Çocukların sosyal medya kullanımını denetlemek için üç bakanlıkla ortaklaşa yürütülen bu sürecin bu yıl tamamlanması bekleniyor.