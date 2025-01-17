2025 yılının ikinci ara tatili, 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 günlük tatil yapacak.

Yarıyıl tatili sonrası gözler ara tatilde

15 tatilin ardından ikinci dönem ara tatili heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, öğrenciler yıl boyunca iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapıyor.

Yaz tatili ne zaman başlıyor?

İkinci dönem, ara tatilin ardından 7 Nisan 2025'te yeniden başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren uzun yaz tatili başlayacak.