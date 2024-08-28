Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda “yeşil bayrak” projesini başlatacak. Bakanlık, resmi sitesinde paylaştığı habere göre okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaların "yeşil bayrak"la tescil edileceğini duyurdu.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini artırmak amacıyla okullarda bir dizi yenilikçi uygulama başlatıldı. Bu kapsamda, "Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim Projesi" ile 81 ilden öğretmenlere eğitici eğitimleri verildi. Bu eğitimler sayesinde, öğretmenler kendi illerindeki meslektaşlarına da eğitim vererek projeleri uygulamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TEMA Vakfı arasında imzalanan protokollerle Minik TEMA, Yavru TEMA ve Ortaokul TEMA Doğa Eğitim Programları, İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık ile Su Kardeşliği projeleri yürütüldü. Bu projelerle, 27 ilde 2 bin 699 çocuğa ve 51 ilde 9 bin 622 çocuğa ulaşıldı.

Amaç, çevreci okullar geliştirmek

Yeni eğitim öğretim yılında, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalığı artırmak için okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamaları yaygınlaştırılacak. Ayrıca, "yeşil bayrak" projesi hayata geçirilecek. Bu proje ile okulların enerji verimliliğini artırmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında okullarda su tasarrufu, atık yönetimi ve çevre bilinci eğitimleri verilecek, sosyal medya farkındalık çalışmaları yapılacak ve okul bahçelerinin çevreci bir görünüme kavuşması sağlanacak. Ayrıca, öğrencilere ağaç dikimi gibi doğa sevgisini aşılayacak etkinlikler düzenlenecek. Bu faaliyetler yakından takip edilecek ve başarılı olan okullar "yeşil bayrak" ile tescillenecek.