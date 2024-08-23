Suudi Arabistan’da kapanan Türk okulları için umut verici bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mekke ve Medine şehirlerinde bulunan Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılacağını duyurdu. Bu karar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik temasların ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yoğun girişimlerinin olumlu bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Türk okulları için yeni bir başlangıç

Suudi Arabistan yönetimi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda başkent Riyad ve diğer vilayetlerdeki Türk okullarının kademeli olarak kapatılmasına karar vermişti. Bu karar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını endişeye sevk etmişti. Ancak, Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararlı çabaları neticesinde, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının yeniden faaliyete geçmesi sağlandı.

Öğrenci kabul süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının yeniden açılması için gerekli tüm hazırlıkların başladığı belirtildi. Okullara öğrenci kabulü ve diğer işlemlerle ilgili süreçler de hızla yürütülüyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi itibarıyla Mekke ve Medine'deki Türk okullarının kapıları, Türk öğrencilerine yeniden açılacak.