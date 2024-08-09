Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazereti nedeniyle iller arası yer değiştirme başvuruları için duyuru yayımladı. MEB’in açıklamasına göre, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Başvuru ve atama süreci

Başvurular, 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında MEB’in resmi internet sitesi 'mebbis.meb.gov.tr' adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Atama işlemleri ise 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Yer değişikliği sonucu ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

Kimler başvurabilir?

Duyuru, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenleri ve 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananları kapsıyor. Başvurular, aile birliği mazereti nedeniyle farklı illerde görev yapan öğretmen eşleri için geçerli olacak.

Aile birliği mazereti

MEB’in bu duyurusu, öğretmenlerin aile birliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aile birliği mazereti, öğretmenlerin eşleriyle aynı şehirde veya yakın bir konumda görev yapmalarını sağlayarak aile yaşamlarını desteklemeyi hedefliyor.