Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim materyalleri için yüksek fiyatlar talep eden okulları inceleme altına aldı. Bakanlık, şikayetler ve basındaki haberler doğrultusunda harekete geçti.

Mevzuat hükümleri ve yüksek fiyat uygulamaları

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’in imzasıyla gönderilen yazıda, 5580 sayılı Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda fiyat artışlarına ilişkin düzenlemelere dikkat çekildi. Özel okulların yalnızca kazanç sağlama amacı gütmeden eğitim kalitesini artırıcı yatırımlar yapmaları gerektiği vurgulandı.

Ücret belirleme ve hizmet ücretleri düzenlemeleri

Yazıda, özel okulların ücret belirleme yöntemleri ve diğer hizmetlerden talep edilen ücretlerin düzenlenmesi ile ilgili mevzuattaki kurallar açıklandı. Özellikle, yemek, servis ve kırtasiye ücretlerinin belirli bir düzen içinde tespit edilmesi gerektiği ifade edildi.