Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan incelemelerde hayalet öğrenci uygulaması, fahiş fiyatlandırma, izinsiz eğitim programları ve tabela ihlalleri gibi birçok mevzuata aykırı uygulama tespit edildi.

Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında mevzuata uymayan kurumlara karşı idari yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda, Mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi. Son yapılan denetimlerle birlikte ruhsatı iptal edilen okul sayısı 9’a yükseldi.

Denetimlerde özellikle hayalet öğrenci takibi, devam-devamsızlık kayıtlarının eksiksiz tutulması, Bakanlık onaylı ders kitaplarının kullanımı, okul ücretlerinin mevzuata uygunluğu ve kurum isimlerinde yabancı ülke veya millet adlarının yer almaması konuları öncelikli olarak inceleniyor.

MEB yetkilileri, fahiş fiyat uygulamaları, yanıltıcı ilan-reklamlar ve mevzuat dışı uygulamalarla velilerin mağdur edilmemesi için denetimlerin titizlikle devam edeceğini belirtti. Bakanlık, özel eğitim kurumlarının mevzuata uygun faaliyet göstermesi için sıkı takip ve denetim politikasını kararlılıkla sürdürecek.