

Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçedeki sahipsiz kedilerin sağlığını korumak ve nüfus artışını kontrol altına almak amacıyla kapsamlı bir kısırlaştırma kampanyası başlattı. Çalışmalar planlı şekilde mahalle mahalle sürdürülüyor.

İlk uygulamalar üç mahallede yapıldı

Toplu kısırlaştırma çalışmaları ilk olarak Limanreis, Ilıca ve Huzur mahallelerinde gerçekleştirildi. Bu mahallelerde toplanan sahipsiz kediler, sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından kısırlaştırılarak yaşadıkları ortama geri bırakıldı.

Hayvanseverler gönüllü destek veriyor

Kısırlaştırma çalışmasına hayvanseverler de gönüllü olarak destek sağladı. Narlıdere Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin yaşam kalitesini artırmayı ve kontrolsüz çoğalmayı önlemeyi hedeflediğini belirtti.

Halk sağlığı açısından da önemli

Belediye yetkilileri, toplu kısırlaştırma uygulamasının sahipsiz hayvanların yanı sıra halk sağlığı için de önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca kısırlaştırma için getirilen kedilerin Hayvan Kayıt Sistemi'ne (HAKSİS) kayıtlı olmaması gerektiği ifade edildi.

Tüm mahallelerde devam edecek

Toplu kısırlaştırma uygulamasının ilçedeki tüm mahallelerde devam edeceği açıklandı. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0542 450 71 98 numaralı telefondan Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ulaşabiliyor.



