Torbalı’da görev yapan yerel gazeteciler, son dönemde ilçede artış gösteren intihar vakalarının ardından toplumsal sorumluluk bilinciyle önemli bir karar aldı. İntihar haberlerinin toplumda olumsuz ve özendirici etkiler yaratabileceğini düşünen gazeteciler, intihar girişimleri ve vakalarını haber yapmama kararı aldı.

Ortak karar alındı

Torbalı Basın Birliği’ne bağlı yerel gazeteciler, bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında intihar haberlerinin özellikle gençler ve psikolojik hassasiyeti olan bireyler üzerinde tetikleyici etkileri olduğunu belirtti. Bu nedenle, yayın yasağı kararı oy birliği ile kabul edildi. Kararın basın özgürlüğünü kısıtlamadığı, etik ve sorumlu gazetecilik anlayışını güçlendirdiği vurgulandı.

Karara uymayanlar ifşa edilecek

Gazeteciler, bu karara uymayan ve intihar haberlerini yayınlamaya devam eden kişi veya kurumların kamuoyu önünde ifşa edilerek tepki göreceğini duyurdu. Toplum sağlığını korumaya yönelik bu tutumun, diğer medya kuruluşlarına da örnek olması bekleniyor.