Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumları yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaparak, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocukların özel okullarda ücretsiz eğitim almasının yolunu açtı. Resmi Gazete’de 3 Ocak'ta yayımlanan yeni düzenlemeyle bu öğrenciler; yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanacak.

Kılavuz temmuzda yayınlanacak

Bakanlık, Temmuz ayında “Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu”nu yayımlayarak, yeni düzenlemelerin detaylarını paylaşacak. Elektronik sistem üzerinden yapılacak başvurular yaz döneminde alınacak ve öğrenciler, tercihlerini Ağustos ayında gerçekleştirebilecek.

Özel öğretim kurslarına da ücretsiz kontenjan

Özel öğretim kurslarının ücretsiz kontenjanlarına başvurular ise valilikler aracılığıyla yapılacak. Özel öğretim kurumları, öğrenci sayısının en az %3’ü kadar ücretsiz kontenjan sunma zorunluluğu taşıyor. Öncelik, şehit ve gazi çocukları ile korunma altındaki çocuklara verilecek.

Öğrencilere büyük avantajlar sunuluyor

2025-2026 eğitim yılında başlayacak bu uygulama, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklar için hem eğitim hem de sosyal destek anlamında büyük bir avantaj sağlayacak.