Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın Gezi Direnişi davasından aldığı ceza nedeniyle milletvekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi tartışma yarattı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Atalay’ın milletvekilliğini düşürme kararını ‘yok hükmünde’ saymasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantıda, Atalay’ın milletvekilliğinin iadesi ile ilgili görüşmeler yapılacak.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TİP MYK üyesi Ahmet Şık ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Meclis’i 16 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldıklarını duyurdu. Toplantıda, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay’ın milletvekilliğinin ‘yok hükmünde’ olduğuna dair kararının ardından, Atalay’ın vekilliğinin yeniden iadesi ele alınacak. Toplantı, tüm siyasi partilerin ortak bir kararıyla gerçekleştirilecek.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Ahmet Şık, toplantı tarihinin neden 16 Ağustos olarak belirlendiğini açıkladı. Şık, "Can Atalay’ın önerisi ve yaklaşımı doğrultusunda, 15 Ağustos’ta Filistin için yapılacak özel oturum öncesinde, bu konunun gölgelenecek herhangi bir tartışma açılmaması amacıyla 16 Ağustos’ta toplanmaya karar verdik" dedi. Şık, bu şekilde Filistin konusunun ön planda tutulmasını ve Atalay’ın durumunun bu önemli gündemi gölgelemesini istemediklerini belirtti.

15 Ağustos isteği

AYM’nin kararının ardından Meclis’in olağanüstü toplantısına yönelik hazırlıklar hızlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş arasında yapılan görüşmelerde, toplantı takvimi ve gündemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Baş, toplantının 15 Ağustos’taki Mahmud Abbas’ın konuşma yapacağı Filistin özel oturumundan önce yapılmasını tercih ettiklerini ifade etti.

Dilekçeye imza verenler

16 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü toplantı için sunulan dilekçede, CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca’nın imzaları yer aldı.