Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı için geri sayıma geçti. Yeni dönemde Genel Kurul’da ele alınacak kanun teklifleri ve düzenlemeler merak edilirken, Meclis’in açılış tarihi de netleşti.

Meclis açılış tarihi belli oldu

TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü yeni yasama yılına başlayacak. Açılış töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetiminde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla gerçekleştirilecek.

Genel Kurul programı

Aynı gün saat 15.00’te TBMM Genel Kurulu toplanacak. Oturumu TBMM Başkanı Kurtulmuş açacak ve açılış konuşmasını yapacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a hitap edecek.

Meclis binasında hazırlık

Açılış öncesinde TBMM’de kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Genel Kurul salonu, şeref holü, kulis geçitleri, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camların temizliği tamamlandı. Ayrıca yıpranan bölümlerde onarım ve boya çalışmaları ile iç yolların yenilenmesi gerçekleştirildi.