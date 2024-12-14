CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı, 30 binin altında biz yokuz" dedi. "Asgari ücreti genel ücrete dönüştürdünüz" eleştirisinde bulunan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük "asgari ücret ülkesi" olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Rize Milletvekili Ocaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işçi sorunlarıyla ilgili görevini yerine getiremediğini, 2023'te bin 932 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Ocaklı, bu yılın dokuz ayında bu sayının bin 371 olduğunu söyledi.

Asgari ücretle çalışan işçilerin enflasyon karşısında ezdirildiğini ileri süren Ocaklı, "Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı. 30 binin altında biz yokuz" ifadesini kullandı.

Ocaklı, asgari ücretin üç ayda bir enflasyon farkını kapatacak şekilde revize edilmesinin de şart olduğunu belirtti.

"Türkiye, Avrupa'nın en büyük asgari ücret ülkesi"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 50 olduğunu, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük "asgari ücret ülkesi" olduğunu söyledi.

Taşcıer, "Asgari ücreti genel ücrete dönüştürdünüz, diğer maaşları da yanına çekerek, milyonları sefaletle eşitlediniz" açıklamasında bulundu.

Belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin tartışmaları hatırlatan Taşcıer, "Keşke pirim borçları kadar, affedilen vergileri de dert etseydiniz. Vazgeçtiğiniz 3 trilyon lira ile 8 milyon 300 bin emekliye 30 bin lira aylık bağlayabilirdiniz." ifadesini kullandı.