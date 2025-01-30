TBMM'de görüşülecek düzenleme ile 2024 yılında 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu artışla birlikte emekli maaşına yapılacak zam oranı %15,75 olacak. Düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor ve emekli maaşlarında önemli bir artış sağlıyor.

İşverenlere bin liralık asgari ücret desteği

Diğer yandan, 2025 yılı için işverene sağlanacak asgari ücret desteği de gündemde. 2016 yılında başlatılan destek, 2025'te 1000 TL olarak belirlenmişti. Bu düzenleme ile işverenler, kayıtlı istihdamın artırılması ve mevcut istihdamın korunması adına destek alacak. Kanun teklifinin genel kurulda kabul edilmesi ve yasalaşması bekleniyor.