Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, Akdeniz'de sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte depremle ilgili ilk detaylar.

Bugün, saat 07.24 sularında Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, depremin derinliği 95.3 km olarak ölçüldü.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde sıkça hissedilen depremler, halkta korku ve endişe yaratmaya devam ediyor. Akdeniz’deki bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar tarafından da hissedildi. Depremin neden olduğu herhangi bir maddi hasar ya da can kaybı olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.