TBMM’de süren bütçe görüşmeleri sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi’nin mevcut durumunu yapay zekaya sorduklarını açıkladı. Bu açıklama, İzmir'in çevre sorunlarına yönelik eleştirilerin odağı oldu.

"İzmir Körfezi'nin durumu vahim"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi’nin durumuna ilişkin yapay zekanın oluşturduğu görüntüleri mecliste paylaştı. Görseller, İzmir Körfezi’nin çevresel sorunlarını gözler önüne serdi. Bakan Kurum’un açıklaması, İzmir’in çevre yönetimine dair yeni tartışmaları başlattı.

AK Partili Kırkpınar’dan sert eleştiriler

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi’nin mevcut durumunu değerlendirdi ve CHP’ye eleştiriler yöneltti. Kırkpınar, “Belediye başkanlarını yapay zeka ile belirleyen CHP’nin, yapay zekanın Körfez için gösterdiği görüntülere kayıtsız kalması dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bu duruma müdahale etmesi gerekiyor. Aksi halde Körfez’in geleceği ciddi tehdit altında” dedi.

"Yapay zeka İzmir için uyarıyor"

Yapay zekanın ortaya koyduğu görüntülerin İzmir Körfezi’nin mevcut çevre kirliliğini yansıttığını ifade eden Kırkpınar, "Eğer gerekli adımlar atılmazsa Körfez’in durumu daha da kötüleşecek" şeklinde konuştu. Kırkpınar, Körfez’in korunması için yerel yönetimlerin acil harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.