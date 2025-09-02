İzmir’de dizi tutkunları için eğlenceli bir gece düzenleniyor. Medcezir Quiz Night, 3 Eylül Çarşamba günü saat 21:00’de Sardunya Alsancak’ta katılımcılarla buluşacak. Etkinlikte, dizinin unutulmaz sahneleri, efsane replikleri ve şok ilişkileri üzerine hazırlanan sorularla yarışmacılar bilgilerini test edecek.

Diziyi bilenler ödül kazanabilecek

Quiz Night, Altınkoy’un en dedikoducu masasını belirlemeyi amaçlıyor. Katılımcılar, Yaman, Mira ve Orkun’un unutulmaz sahneleriyle karşılaşacak, kahkahalar eşliğinde soruları yanıtlayacak. “Ben bu diziyi ezbere biliyorum” diyenler, sahneye çıkarak büyük ödül kazanma şansı elde edecek.

Katılım Kuralları

Etkinlik 18 yaş ve üzeri katılımcılar içindir.

E-bilet, mail ve SMS ile iletilecek; çıktı almanız gerekmez.

Satın alınan biletlerde iptal, iade veya değişiklik yapılamaz.

Etkinlikte numarasız oturma düzeni uygulanacaktır; biletler otomatik sıralanacaktır.

Aynı isim ve mail üzerinden alınan biletler yan yana verilecektir.

Oyunun başlamasının ardından salona seyirci alınmayacaktır.

Etkinlik girişinde bilet kontrolü yapılacaktır; bilet telefon üzerinden gösterilmelidir.