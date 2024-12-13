Yunan tragedyalarının önemli temsilcilerinden Euripides’in kaleme aldığı Medea, hem klasik hem de modern tiyatroda önemli bir yer tutuyor. Tiyatro Kök35, izleyicilere bu unutulmaz dramayı güçlü bir performansla sunacak.

Hikayede, Medea, ihanete uğradığı eşine karşı verdiği intikam mücadelesiyle insanlık durumlarının derinliklerine iniyor. Aşk, intikam, ihanet ve adalet gibi evrensel temalar etrafında dönen bu dramatik anlatı, izleyicileri hem düşündürecek hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Tiyatroseverler için kaçırılmayacak bu gösteri, aynı zamanda tiyatroya ilgisi olan herkes için unutulmaz bir deneyim sunuyor.