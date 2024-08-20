Bu yeni hizmet, teknoloji severlere en son model akıllı telefonları uygun fiyatlarla kısa dönemli kullanım imkanı sunuyor.

Hizmetin detayları ve avantajları

Media Markt, telefon kiralama hizmeti ile müşterilerine teknolojiye daha uygun maliyetlerle erişim sağlamayı hedefliyor. Artık kullanıcılar, yüksek fiyatlı akıllı telefonları satın almak yerine, belirli bir süre için kiralayarak deneyimleyebilecek. Kiralama süresi, müşterinin ihtiyacına göre haftalık, aylık veya daha uzun süreler olarak belirlenebiliyor.

Bu hizmet, özellikle teknolojik yenilikleri test etmek isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, kısa dönemli projelerde veya seyahatlerde ihtiyaç duyulan akıllı telefonları kiralama seçeneği, hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor.

Nasıl kiralanır?

Media Markt’ın telefon kiralama hizmetine erişim oldukça basit. Müşteriler, Media Markt mağazalarından veya resmi web sitesinden istedikleri modeli seçebilir ve kiralama süresi ile koşullarını belirleyebilirler. Kiralanan telefonlar, Media Markt’ın sağladığı standartlara uygun olarak bakım ve temizlikten geçirilerek teslim ediliyor.

Geri dönüşüm ve güvenlik

Kiralanan telefonlar, kullanım süresinin sonunda geri alınarak, detaylı bir kontrol ve bakım sürecine tabi tutuluyor. Bu süreçte, cihazların performansı ve güvenliği yeniden test ediliyor, böylece bir sonraki kiralamada kullanıcıya sorunsuz bir deneyim sunuluyor.

Media Markt’tan açıklama

Media Markt Türkiye Genel Müdürü, yeni telefon kiralama hizmetinin, teknolojiye erişimi demokratik hale getirmeyi amaçladıklarını ve bu yeniliğin, müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğini belirtti. “Müşterilerimizin teknolojiyi deneme ve ihtiyaçlarına uygun çözümler bulma şansını artırmak istiyoruz. Telefon kiralama hizmetimizle, teknolojiye erişim konusunda daha fazla seçenek sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

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