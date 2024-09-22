52 yaşında hayata veda eden Metin Arolat’ın ani ölümü, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ölümüyle ilgili en dikkat çeken iddialardan biri ise yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’nun yaptığı açıklama oldu. Sağıroğlu, Arolat’ın ölümüne aşırı bir diyetin neden olabileceğini ima ederek, “Yine rejim yapıyormuş, herhalde kalbi kaldırmadı” dedi. Bu açıklama, Arolat’ın ölüm sebebi hakkında kafaları karıştırdı.

Sahnedeki Ani Fenalaşma

Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’ndaki bir otelde sahne aldığı sırada şarkı söylerken bir anda fenalaştı. Sahneye yığılan Arolat’a hemen kalp masajı yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından, Arolat’ın uyguladığı diyetlerin ve kilo verme sürecinin bu trajik olayla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Demet Sağıroğlu’nun Dikkat Çeken Açıklaması

Arolat’ın uzun yıllardır yakın dostu olan sanatçı Demet Sağıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş, bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Arolat’ın ani ölümüyle ilgili diyetlerin olası etkisi üzerinde durulmasına yol açtı.

21 Kilo Verdiği Diyeti Paylaşmıştı

Metin Arolat’ın geçmişte uyguladığı diyetlerle ilgili paylaşımları, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Arolat, 2019 yılında yaptığı bir paylaşımda, kilo verme sürecini detaylarıyla anlatmıştı. 4,5 ayda 21 kilo veren şarkıcı, “Yağ aldırmadan, mide ameliyatı olmadan, sadece güvendiğin birinin tavsiyelerine uyarak bu başarıyı elde ettim” demişti. Arolat, 98 kiloyla başladığı diyette 78 kiloya kadar düştüğünü belirtmiş ve bu süreçte ne kadar disiplinli olduğunu anlatmıştı.

Ağır Diyetlerin Kalbe Zararı Olabilir mi?

Arolat’ın ölümünün ardından uzmanlar, aşırı kilo kaybına yol açan diyetlerin vücut üzerindeki olası risklerine dikkat çekti. Özellikle hızla kilo kaybetmenin kalp üzerinde oluşturabileceği baskı, ağır diyetlerin tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi. Arolat, diyet yaparken özellikle açlığa dayanmayı ve acıktıkça sadece su içmeyi tercih ettiğini belirtmişti. Diyetisyenlerin ve doktorların uyardığı gibi, böyle radikal beslenme değişikliklerinin kalp ve genel vücut sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabiliyor.