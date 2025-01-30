Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre, Medical Point Hastaneler Grubu, sağlık sektöründeki itibarlı markalar arasında yer aldı. Türkiye genelinde 15 bin kişinin katılımıyla yapılan ve iş dünyasında prestijli araştırmalar arasında gösterilen çalışmada, Medical Point, sağlık sektöründe güven ve kaliteyi temsil eden lider markalardan biri olarak öne çıktı.

"Sektörde bir marka olmaya devam edeceğiz"

Hasta odaklı hizmet anlayışı, uluslararası kalite standartlarına uyumu ve yenilikçi sağlık çözümleriyle sektörde fark yaratan Medical Point Hastaneler Grubu, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda elde ettiği başarıyı, yıllardır süregelen kaliteli sağlık hizmetlerinin ve hasta memnuniyetine verdiği önemin bir göstergesi olarak görüyor.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda sağlık sektöründe yer almak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, hasta memnuniyetini önceliklendiren hizmet anlayışımızın ve uluslararası kalite standartlarına bağlı kalarak sunduğumuz sağlık çözümlerinin bir sonucudur. Medical Point olarak, güven, kalite ve etik değerlere bağlı sağlık hizmetlerimizle sektörde örnek bir marka olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, bizi bu ödüle layık gören hastalarımıza ve yakınlarına teşekkür ediyorum. Hasta odaklı yaklaşımımızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”