İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, kalp ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon) nedeniyle yaşam kalitesi ciddi şekilde düşen 76 yaşındaki Ayşe Orman’a uyguladığı özel yöntemle dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğduş tarafından aynı seansta yapılan “dondurma (kriyoablasyon)” ve “sol kulakçık kapama (sol atrial apendiks kapama)” işlemleri, hastanın hem ritim bozukluğundan hem de kan sulandırıcı ilaçlara bağlı gelişen mide kanamasından kurtulmasını sağladı.

“Aynı seansta iki farklı işlemi birleştirdiğimiz bu yöntemle hastamızın hem inme riskini hem de ritim bozukluğu şikayetini ortadan kaldırdık. Bu uygulama, nadiren yapılan ama hastalar için büyük avantaj sağlayan bir yöntemdir,” diyen Doç. Dr. Mustafa Doğduş, işlemin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Hastamız Ayşe Hanım'da uzun süredir devam eden atriyal fibrilasyon vardı. Kan sulandırıcı kullanımı mide kanamasına yol açtığı için ilaç tedavisi sürdürülemiyordu. Bu durum beyne pıhtı atma riskini artırıyordu. Biz de iki aşamalı bir işlem planladık. İlk olarak, beyine pıhtı atma riskini azaltmak için kalbin sol kulakçığında yer alan sol atrial apendiks bölgesini kapattık. Ardından, çarpıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla kriyoablasyon (dondurma) yöntemiyle ritim bozukluğuna neden olan odakları etkisiz hale getirdik. Hasta işlem sonrası oldukça iyi durumda.”

Ayşe Orman ise işlem sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çok uzun zamandır çarpıntılarım vardı, sol tarafıma yatamıyordum. Kan sulandırıcı ilaç içtiğimde mide kanaması yaşadım. Mustafa Hocam bana iki işlem yaptı, biri kalbimin kulakçığını kapattı, diğeri de çarpıntımı dondurdu. Şimdi çok rahatım. Hayat kalitem geri geldi. Mustafa Hocam’a çok teşekkür ederim.”