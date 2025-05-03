Türk Manyetik Rezonans Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka destekli MR cihazlarıyla Alzheimer ve bazı kanser türlerinin, klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce tespit edilebileceğini açıkladı. MR çekimlerinde yapay zekanın entegrasyonuyla hem görüntüleme süresi kısalıyor hem de radyolojik değerlendirmeler daha hassas hale geliyor.

Yapay zeka ile MR süresi %70’e kadar kısalıyor

Türk Manyetik Rezonans Derneği’nin 29'uncu Yıllık Bilimsel Toplantısı öncesinde konuşan Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zekanın MR teknolojisinde devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Kantarcı, “MR çekimleri yüzde 30 ila 70 arasında hızlanacak. Klostrofobisi olan hastalar için büyük bir konfor sağlayacak” dedi.

Klinik belirti olmadan teşhis mümkün

Yapay zekanın özellikle kanser ve nörolojik hastalıklarda erken teşhis açısından büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kantarcı, şu ifadeleri kullandı:

“İnsan gözünün rutin protokolde algılayamadığı şeyleri yapay zeka yardımıyla göreceğiz. Meme tümörleri, akciğer veya karaciğer nodülleri ya da Alzheimer hastalığında beyin hacmindeki küçülmeler daha erken fark edilecek. Bu sayede daha erken müdahale şansı doğacak.”

Alzheimer riski MR ile önceden hesaplanabilecek

Yapay zekanın Alzheimer hastalığının ön belirtilerini beyin MR’ı üzerinden tespit edebildiğini vurgulayan Kantarcı, “Volüm analizleriyle beyindeki bölgesel küçülmeler ölçülerek hastanın Alzheimer’a yakalanma ihtimali önceden tahmin edilebilecek. Bu da erken tedavi ve izlem açısından kritik önem taşıyor” diye konuştu.

Kardiyak MR ve tümör takibinde de kullanılıyor

Kantarcı, kardiyak görüntüleme ve plak analizleri gibi birçok alanda da yapay zekanın aktif olarak kullanıldığını belirtti. Yapay zeka destekli sistemler, riskli bölgeleri işaretleyerek radyologları ileri tetkik konusunda yönlendiriyor.