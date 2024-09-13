İkili, ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın araya girmesiyle yeniden bir araya geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Turnike yarışmasını sunan Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmemeye devam ediyor.

"Serdar Ortaç barıştırdı"

Ayrılıklarının ardından kısa bir süre başka bir isimle görüntülenen Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a geri döndü. Dün akşam Nagihan Karadere, Serdar Ortaç ve Gülseren Ceylan ile birlikte bir balıkçıda görüntülenen Erbil, çıkışta muhabirlere barışmanın perde arkasını anlattı. Ünlü şovmen, "Serdar bizi arayıp, ‘Siz birbiriniz olmadan yapamazsınız’ dedi. Gülseren'siz olmuyor," diyerek barışmalarının mimarının Ortaç olduğunu belirtti.

Serdar Ortaç da olayı doğrulayıp, "Evet, ben barıştırdım" ifadelerini kullanırken, yanlarındaki Derya Tuna’ya da şakayla karışık, "Nikah şahidimiz Derya abla ve Serdar olacak" diyerek espri yaptı.