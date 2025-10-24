Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na, kurul üyesi Mehmet Daniş atandı. Eski AK Parti Çanakkale Milletvekili olan Daniş, 2021 yılından bu yana RTÜK üyeliği görevini yürütüyordu.

RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş atandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na Mehmet Daniş atandı. Atama kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kurul üyesi olarak görev yapan Daniş, yeni dönemde RTÜK Başkanı olarak görevine başladı.

Mehmet Daniş kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, uzun yıllar aktif siyaset ve kamu yönetimi alanında görev yaptı.

Daniş, 22., 23. ve 24. Dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev aldı.

2021 yılında TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, 27 Haziran 2021 tarihinde görevine başlamıştı. Yeni dönemde ise RTÜK Başkanlığı görevini üstlendi.