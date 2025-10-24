Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde hayata geçirilecek “500 Bin Sosyal Konut Projesi”nin ayrıntılarını duyurdu. Uygun ödeme koşulları, kiralık konut modeli ve sosyal donatı alanlarıyla proje, 2 milyondan fazla vatandaşa güvenli yaşam alanı sunacak.

Bakanlıktan "500 Bin Sosyal Konut" projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ili kapsayan “500 Bin Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını açıkladı.

Bakanlık, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa ederek milyonlarca vatandaşa güvenli yaşam alanı kazandırmıştı. Yeni projeyle birlikte 2 milyondan fazla kişi, sağlam, modern ve uygun fiyatlı konutlara kavuşacak.

81 ilde de inşa edilecek

Proje kapsamında, 81 ilin tamamında yeni konutlar inşa edilecek.

İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut modeli de hayata geçirilecek.

İl bazında konut sayıları şöyle:

İstanbul: 100.000 konut

Ankara: 30.780 konut

İzmir: 21.520 konut

Gaziantep: 13.940 konut

Konya: 13.670 konut

Şanlıurfa: 13.190 konut

Bursa: 13.000 konut

Diyarbakır: 12.170 konut

Kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Konut başvurularında özel gruplar için belirlenen kontenjanlar:

Şehit aileleri, gaziler, harp ve vazife malulleri: %5

Engelli vatandaşlar: %5

Emekliler: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Gençler (18-30 yaş): %20

Başvuru şartları neler?

Başvuru sahipleri 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı.

Başvuran kişinin eşi veya çocukları üzerine herhangi bir konut tapusu bulunmamalı.

Hane geliri İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için 127.000 TL olacak.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf.

Başvuru sahiplerinin, proje kapsamındaki ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Başvuru Tarihleri:

10 Kasım – 19 Aralık 2025

Başvurular Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kura Tarihleri:

29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Konut Teslim Tarihi:

Mart 2027 itibarıyla teslimatlar başlayacak.

İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut da üretilecek.

Bu konutlar, piyasa rayicinin altında kiraya verilecek ve kiralama süresi 3 yıl olacak.

Evlerin yönetimi, bakımı ve denetimi devlet tarafından sağlanacak.

İstanbul Dışı İller:

Konut Tipi Fiyat Peşinat Vade Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL %10 (180.000 TL) 240 ay 6.750 TL 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL %10 (220.000 TL) 240 ay 8.250 TL 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL %10 (265.000 TL) 240 ay 9.938 TL

İstanbul:

Konut Tipi Fiyat Peşinat Vade Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.950.000 TL %10 (195.000 TL) 240 ay 7.313 TL 2+1 (65 m²) 2.450.000 TL %10 (245.000 TL) 240 ay 9.188 TL 2+1 (80 m²) 2.950.000 TL %10 (295.000 TL) 240 ay 11.063 TL

“500 Bin Sosyal Konut Projesi” sadece ev değil, yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında:

500 cami

500 aile sağlığı merkezi

500 gündüz bakımevi (anaokulu)

500 mahalle konağı

500 el sanatları üretim merkezi

500 spor salonu

500 misafirhane inşa edilecek.

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya da bulunacak.

