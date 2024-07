2024 yılı, yüksek enflasyon, girdi maliyetlerindeki artışlar ve turist sayısındaki düşüş nedeniyle turizm sektörü için zor bir yıl oldu. ETİK Başkanı Mehmet İşler, uygun krediler sağlanmazsa 2025'in turizm sektörü ve 60 yan sektör için kabus yılı olacağını savundu.

Turizmde finansal sıkıntılar büyüyor

Mehmet İşler, turizm tesislerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini, ancak mevcut faiz oranlarıyla kredi almanın imkansız olduğunu belirtti. İşler, "Bu sene maalesef birçok turizmci çeklerle vuruldu. Tesisler satışa çıktı. Hükümet yetkilileri, karar vericiler bir an önce turizm sektörü için Eylül Ekim aylarında Eximbank veya dış kaynaklı kredilerin önünü açmalıdır" dedi. İşler, bu kredilerin kışın yapılması gereken yenileme ve geliştirme çalışmaları için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Kabus yılı olabilir"

Mehmet İşler, yüksek maliyetler ve düşük kar marjları nedeniyle turizm sektörünün zor durumda olduğunu belirtti. Döviz kurlarının baskılanması ve yüksek enflasyon, turizm işletmelerinin kar marjlarını düşürdü ve müşteri kaybına neden oldu. İşler, "Önümüzdeki yıl ve yılların kurtarılması turizmciye uygun faizli kredi kaynaklarının açılması ile mümkün olabilir. Aksi halde 2025 Türk Turizmi için bir kabus yılı olacaktır. Bu kabus sadece turizmci için söz konusu değildir. 1250 çeşit malın girdiği turizm sektörünün kabusu, beslediği 60 yan sektöründe kabusu olacaktır" diye konuştu.

"İhracatçıyız ama olanaklardan muafız"

Mehmet İşler, turizm sektörünün hizmet ihracatçısı olarak kabul edilmesine rağmen ihracatçılara sağlanan uygulama ve kredilerden yararlandırılmadığını belirtti. İşler, "Turizm Teşvik Kanunu’nun 13. maddesi der ki; ‘Belgeli işletmelerden Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar ihracatçı sayılırlar. Bizler belgeli işletmeleriz. Çok önemli miktarlarda döviz sağlıyoruz. Ama ihracatçıların yararlandığı uygulamalar ve krediler söz konusu olunca bunlardan muaf tutuluyoruz. Döviz girdisinden, istihdam yaratmaya, cari açığı kapatmaya birçok konuda ülkeye can simidi olan turizm sektörünün artık kendisi için bir can simidine ihtiyacı var" diye ekledi.