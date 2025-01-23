Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir’de uygulanan su, atık su ve katı atık bedellerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İşler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın indirim vaadi yerine yüksek oranlı zamlarla sektörün belini büktüğünü ifade etti ve yerel yönetimden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

"Fark daha da açılıyor"

ETİK üyeleri, İzmir merkez ve ilçelerinden gelen turizmcilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda, yerel yönetim kaynaklı yüksek maliyetlerin sektörü nasıl etkilediğini masaya yatırdı. Mehmet İşler, İzmir’in Türkiye’nin en pahalı suyunu kullandığını belirterek, bu durumun sektörü rekabet edemez hale getirdiğini vurguladı. İşler, “Antalya’daki meslektaşlarımızın suya ödediğinin neredeyse iki katını ödüyoruz. Muğla, Aydın ve Balıkesir gibi illerle kıyaslandığında fark daha da açılıyor. Bu durum turizmi sürdürülemez hale getiriyor” dedi.

Adaletli tarifeler talep ediliyor

İzmir’deki su ve atık bedellerinin adaletli bir şekilde belirlenmesi gerektiğini savunan İşler, şu önerileri dile getirdi: " İzmir ve ilçelerinde su, atık su ve katı atık bertaraf bedelleri; oteller tarifesi olarak, kullan öde formülüyle, sezon dışı olup olmadığına bakılarak, oda ve yıldız sayıları dikkate alınarak adil bir şekilde tespit edilmelidir. Adaletli bir tarifeyle, sektörün soluk alması sağlanmalıdır." İşler, “Sektörün nefes alması sağlanmazsa tüm otelciler olarak anahtarları teslim etmek zorunda kalacağız” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

“Su, turizm için hayattır”

Su maliyetlerinin sadece ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Mehmet İşler, şunları söyledi: “Su turizmin olmazsa olmazıdır. Hijyen, havuzlar, temizlik… Tüm bu süreçler için suya ihtiyaç var. Ancak turizmin en temel gerekliliğini Türkiye’nin en pahalı bedelleriyle karşılamak zorunda kalıyoruz.”

Mehmet İşler, toplantı sırasında Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasını öğrendiklerini ve büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen İşler, ETİK üyelerinin alınan önlemleri tekrar gözden geçireceğini ifade etti.